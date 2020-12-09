Общество

Очаг коронавируса выявили в Псково-Печерском монастыре

Очаг коронавируса выявили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: группа монастыря в социальной сети «ВКонтакте»

В обители заразились коронавирусом 12 человек. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Напомним, 7 декабря от COVID-19 скончался насельник Псково-Печерского монастыря, иеромонах Вассиан (Дурицкий).

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По состоянию на 9 декабря в регионе оставались активными еще пять очагов коронавируса: региональное отделение Центрального банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, Великолукский медицинский колледж и хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы.