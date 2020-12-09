Общество

Российские семьи оценили расходы на дополнительное образование детей

Российские семьи тратят на кружки и секции для детей от 6,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей ежемесячно в зависимости от уровня жизни и места проживания. Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

В среднем расходы на кружки оцениваются в 7,5 тыс. рублей в месяц. При этом больше всего в дополнительное образование детей вкладывают москвичи - по 13,6 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте по размеру трат оказались жители Санкт-Петербурга (11,9 тыс.), а на третьем - Тюмени (8,6 тыс.), пишет газета «Известия».

Стоимость всего образовательного цикла - от раннего детства до завершения обучения в вузе - россияне оценивают в среднем в 1,6 млн рублей. По их мнению, этой суммы будет достаточно для разностороннего развития ребенка. Самую высокую оценку стоимости кружков и секций, как показало исследование, дали жители Москвы (4,3 млн рублей), Санкт-Петербурга (4 млн), Екатеринбурга (2,2 млн), Краснодара и Тюмени (по 2,1 млн рублей).

Затраты родителей на дополнительное образование выросли более чем вдвое за последние три года. По данным РАНХиГС, в 2017 году оплата секций и кружков обходилась семьям в 2,7 тыс. рублей ежемесячно. А годовые затраты в среднем оценивались в 25 тыс. рублей. Тогда отмечалось, что российские родители все больше внимания уделяют репетиторам для подготовки детей по школьным предметам.