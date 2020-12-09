Общество

Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

297 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 15615 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

Всего выздоровели 7557 инфицированных пациентов (за сутки – 68), скончались – 79. В регионе провели 179160 тестов на коронавирус (за сутки – 1648).

«Болеть никто не хочет, тем более на новогодних праздниках, - отметил Михаил Ведерников. - Все правила профилактики хорошо известны. Но все равно по итогам рейдов выявляются факты нарушений. Вирус не может появиться без контакта с больным. Обезопасьте себя и родных – соблюдайте требования в общественных местах и на работе».