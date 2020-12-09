Общество

Ученые допустили возможность определения состояния больного COVID-19 по слезам

Состав слез инфицированных коронавирусом может помочь определить тяжесть их состояния. Об этом свидетельствуют данные исследования испанских ученых.

Исследователи проанализировали образцы слез 41 здорового человека из контрольной группы и 62 пациентов с COVID-19. Для анализа у людей брали мазок со слизистой глаза. Ученые изучили состав цитокинов (сигнальных молекул иммунных реакций) в слезной жидкости зараженных, и обнаружили, что в них превышены те же маркеры воспаления, что и в плазме крови. Эти вещества определяют степень тяжести течения коронавирусной инфекции, пишет газета «Известия».

«Вирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм через слизистые оболочки - нос, рот и глаза. Поэтому неудивительно, что эти ткани - первые, где вирус начинает воспроизводиться. И есть методы, которые позволяют определять наличие коронавируса в слезах», - рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

В этой связи ученые предположили, что мазки с конъюнктивы можно использовать для диагностики коронавируса вместо крови. Однако эксперт указал, что у бессимптомных больных и пациентов с легкой формой COVID-19 уровень цитокинов, как и вирусных частиц в слезах, будет слишком мал для постановки диагноза. Это может быть актуально для детей и ослабленных пациентов, считает Альберт Ризванов.