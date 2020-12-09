Общество

Сладкие подарки и сувениры подарил детсад №24 детям работников Псковской инфекционной больницы

Представители детского сада №24 города Пскова (Рижский проспект, 48-б) подарили сладкие подарки и сувениры для детей работников Псковской областной инфекционной больницы. Об этом говорится в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

«По личной инициативе работниками детского сада были подарены инфекционной больнице несколько пакетов со сладкими подарками и сувенирами, предназначенные для детей сотрудников учреждения», - рассказали в больнице.

Представители инфекционной больницы выразили благодарность заведующей детским садом №24 Майе Никитиной, коллективу, родителям и детям «за их добрые сердца, оказанное нам внимание и такой необычный предновогодний сюрприз». «Здоровья крепкого всем сотрудникам, родителям и деткам! Искреннее спасибо!» - добавили они.