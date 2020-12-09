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Общество

Почти половина россиян отказалась от вызова Деда Мороза и Снегурочки к детям

10.12.2020 08:47|ПсковКомментариев: 0

Почти половина россиян отказалась от приглашения Деда Мороза и Снегурочки к детям на Новый год. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные RT в четверг, 10 декабря.

Согласно данным опроса, 48% россиян отказались от визита Деда Мороза. 26% респондентов (каждая четвертая семья) заявили, что его роль исполнит близкий человек. 11% жителей России планируют пригласить новогодних аниматоров к детям. 15% опрошенных с решением пока не определились.

В опросе участвовали семьи с детьми в возрасте от четырех до десяти лет, в которых установилась традиция приглашать домой Деда Мороза. В исследовании приняла участие 1 тыс. человек из всех российских округов, отмечает телеканал «360».

9 декабря представители сервиса hh.ru рассказали «Известиям», что количество резюме Дедов Морозов в 2020 году выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 198 против 66. Аналогичный прирост наблюдается и среди желающих поработать Снегурочкой. Если в прошлом году в указанный период было 108 таких резюме, то в этом их 320. Отмечается, что десятки резюме на роль Деда Мороза пришли от юношей в возрасте от 14 до 18 лет.

Теги: #Новый год #дети #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 409 человек
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