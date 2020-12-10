Общество

Три школы Псковской области стали участниками проекта Музея Победы

Три школы Псковской области присоединились к программе «Школьный музей Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ФГБУК «Музей Победы».

В проект вошли музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени Героя Советского Союза А. Матросова Дома детского творчества имени А. Матросова (Великие Луки), музей боевой и трудовой славы средней школы №5 имени Героя Советского Союза В. В. Смирнова (Невель), школьный краеведческий музей Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната.

Всего партнерами Музея Победы с 1 сентября стали 286 школ из 53 регионов России, а с момента запуска программы в проект вошли 936 школьных музеев из 81 региона страны.

«Долгосрочная программа "Школьный музей Победы" позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы. Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны», - отмечается в сообщении.

Для участия в программе необходимо до 15 февраля 2021 года заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты: sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.