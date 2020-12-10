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Общество

Великолучанина отправили в колонию за неуплату алиментов

10.12.2020 10:05|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд отправил местного жителя в исправительную колонию строгого режима на 1 год за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина, приговоренный судом к наказанию в виде лишения свободы условно по части 1 статьи 157 УК РФ и ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, на протяжении четырех месяцев без уважительной причины не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #прокуратура псковской области #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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