Общество

Великолучанина отправили в колонию за неуплату алиментов

Великолукский городской суд отправил местного жителя в исправительную колонию строгого режима на 1 год за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина, приговоренный судом к наказанию в виде лишения свободы условно по части 1 статьи 157 УК РФ и ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, на протяжении четырех месяцев без уважительной причины не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.