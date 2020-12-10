Общество

Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки на Кавказ

Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Псковской области вернулись из служебной командировки в Северо-Кавказский регион.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, сотрудники ОМОН и СОБР несли службу на территории Северо-Кавказского региона, где обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

В ходе командировки сотрудники в полном объеме и на высоком профессиональном уровне выполнили все возложенные на них задачи, отметили в ведомстве.

В Пскове спецназовцев встречало руководство регионального управления Росгвардии.

Завершилось мероприятие награждением отличившихся росгвардейцев ведомственными наградами и ценными подарками администрации Псковской области.