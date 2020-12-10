Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Онлайн-брифинг с победительницами конкурсов красоты в Пскове

В четверг, 10 декабря, в 14:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный итогам конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020».

6 декабря состоялся финал конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020». Позади несколько недель репетиций, состязаний, фотосессий и дефиле, наступило время поделиться впечатлениями и узнать поближе победительниц.

Подведем итоги главных бьюти-эвентов города вместе с их директором Николаем Королевым и победительницами конкурсов: обладательницей титула «Мисс Псков - 2020» Юлией Яковлевой и «Миссис Псков - 2020» Аленой Силиной.

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

Аккредитация для СМИ в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.