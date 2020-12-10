Общество

«Парта героя» появилась в невельской школе

В честь Дня Героев Отечества в невельской школе №2 имени Н. И. Ковалева появилась парта Героя Советского Союза Николая Ивановича Ковалева. Она установлена в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В торжественном мероприятии приняли участие секретарь Невельского районного местного отделения партии Виктор Зуев, глава Невельского района Олег Майоров, сестра Героя Людмила Романенко, учителя и учащиеся школы, военнослужащие, представители общественности.

«Сегодня наш район присоединился к общероссийскому партийному проекту "Парта Героя". Неслучайно это происходит в средней школе №2 города Невеля, ученики и учителя которой бережно хранят память о славном прошлом и о своих героических выпускниках, одним из них является Николай Иванович Ковалев. Николай Иванович - пример бескорыстного служения Отечеству, несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви Родине, ответственности за ее судьбу. Сегодня все невельчане, особенно учащиеся школы, горды историей своей малой Родины, которую создали и создают наши земляки, где бы они ни служили и ни работали», - отметил Виктор Зуев.

Николай Ковалев погиб 1 июня 1985 года в небе Афганистана при выполнении боевого задания: вертолет Ковалева под интенсивным огнем противника, получив повреждение, врезался в гору и взорвался. В 1986 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1988 году имя Н. И. Ковалева присвоено средней школе №2 города Невеля, выпускником которой он являлся. Через год в школе открылась Комната Боевой Славы имени Н. И. Ковалева, в настоящее время создан школьный музей. Традиционно в школе проходят Дни памяти Героя, встречи с родственниками, воинами-афганцами, одноклассниками и друзьями героя.