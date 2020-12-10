Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 80

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 80, сообщает официальный Telegram-канал региона. За минувшие сутки в регионе скончался один человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, за 10 декабря в регионе зафиксировано 297 новых случаев коронавируса (за весь период – 15615). Проведено 1648 исследований (за весь период - 179160). За сутки выздоровели 68 человек (7557 за весь период).

Статистика по районам: