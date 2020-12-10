Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 80

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 80, сообщает официальный Telegram-канал региона. За минувшие сутки в регионе скончался один человек с диагнозом COVID-19.
Напомним, за 10 декабря в регионе зафиксировано 297 новых случаев коронавируса (за весь период – 15615). Проведено 1648 исследований (за весь период - 179160). За сутки выздоровели 68 человек (7557 за весь период).
Статистика по районам:
- Псков – 5963
- Великие Луки – 3178
- Бежаницкий район - 154
- Великолукский район – 455
- Гдовский район – 161
- Дедовичский район – 140
- Дновский район - 166
- Красногородский район – 94
- Куньинский район – 123
- Локнянский район - 113
- Невельский район – 514
- Новоржевский район – 90
- Новосокольнический район – 249
- Опочецкий район – 384
- Островский район – 810
- Палкинский район – 171
- Печорский район – 301
- Плюсский район – 254
- Порховский район – 393
- Псковский район – 1265
- Пустошкинский район – 86
- Пушкиногорский район - 102
- Пыталовский район – 99
- Себежский район – 158
- Стругокрасненский район – 129
- Усвятский район – 63.