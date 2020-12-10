Общество

Бригада врачей из Санкт-Петербурга приехала в Псков для консультативной помощи

Бригада медиков из Санкт-Петербургского педиатрического университета приехала в Псковскую инфекционную больницу для консультативной помощи. В состав делегации вошли врач-педиатр и три врача анестезиолога-реаниматолога. Врачи уже вышли в красную зону, сделали обход пациентов, проявив особое внимание к тяжелым больным, сообщает ГТРК «Псков».



Источник: ГТРК «Псков»

Вместе с псковскими коллегами врачи из Петербурга обсудили варианты лечения и дали рекомендации. Рассказали о рациональном использовании антибиотиков и в каких случаях их следует назначать. Медики отметили, что в каждом регионе уже накоплен достаточно большой опыт лечения, но остается еще много неизученных нюансов и выявить какие-то закономерности очень сложно.

Так, многие, перенесшие заболевание, заражаются коронавирусом повторно и переносят его в еще более тяжелой форме. Немало заболевших и среди детей.

«Пандемия развивается, и опыта ни у кого не было еще год назад. И, соответственно, меняются протоколы, меняется и тактика лечения. Если сравнивать с тем, что происходило весной, то сейчас ситуация поменялась, то есть у врачей стало больше понимания, как вести таких пациентов, изменилась тактика», - поделился анестезиолог-реаниматолог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Глеб Ульрих.