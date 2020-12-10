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Общество

На вызов к псковичам могут приехать медики из Петербурга

10.12.2020 12:04|ПсковКомментариев: 1

Пять врачей-ординаторов первого и второго года обучения при были в Псков из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова для помощи первичному амбулаторному звену городской поликлиники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

«Это полноценные врачи-терапевты. Они уже ведут терапевтические приемы и выезжают на вызовы к пациентам. Они работают там, где у нас сейчас самая большая нагрузка, – это наши терапевтические отделения за счет роста количества пациентов с проявлениями ОРВИ и подтвержденным COVID-19», - рассказала она.  

По словам Галины Неваленной, петербургские врачи пробудут в Пскове как минимум на две недели, а затем все зависит от того, «как будут разворачиваться события по коронавирусной инфекции».

«Их помощь неоценима. Сразу пять врачей! У нас изначально есть определенный дефицит кадров был в терапевтической службе, а сейчас при повышенной нагрузке мы испытываем колоссальную нагрузку», - добавила она.

Главный врач Псковской городской поликлиники уточнила, что на передовой терапевтической помощи также помогают три врача-ординатора из областной больницы, которые тоже будут вести прием и выезжать на вызовы на дом. Они будут распределены между тремя поликлиниками.

«Спасибо нашим молодым докторам, которые нам помогают», - подчеркнула Галина Неваленная.

Она также напомнила, что в ближайшее время начнется массовая вакцинация от COVID-19. «Будем прививать гражданское население. В том числе и тех, кто уже переболел коронавирусом, - через полгода после выздоровления», - заключила Галина Неваленная.

Теги: #врачи #здравоохранение #псковская городская поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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