Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят две основных темы:

«Ковидная» статистика как способ манипуляции общественным сознанием: официальные данные VS альтернативные. О чем нам говорит статистика по заболевшим и можно ли ей доверять? Стоит ли серьезно относиться к цифрам ежедневного прироста?

Ждет ли Россию новый «железный занавес» под видом борьбы за здоровье граждан? Открытие границ с большинством стран, по мнению экспертов, отодвигается теперь на лето-осень 2021 года. И все чаще звучат опасения, что весной нас ждет третья волна коронавируса...

Если вам есть, что сказать по заявленной теме, высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.