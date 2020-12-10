Общество

В Псковской области сейчас нет очагов африканской чумы свиней - Россельхознадзор

На данный момент в Псковской области нет очагов африканской чумы свиней. Об этом на пресс-конференции 10 декабря рассказал представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В течение календарного года было две вспышки в личном подсобном хозяйстве и фермерском подсобном хозяйстве. В настоящее время неблагополучными по данному заболеванию можно считать два района - Куньинский и Порховский. Ограничения по очагам сняты, отметил специалист.

Кроме того, по его словам, есть «положительная динамика» по заболеваемости бешенством. Выявлено всего 5 случаев, по одному сейчас установлен карантин в Новоржевском районе.