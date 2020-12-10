Общество

Фестиваль псковских НКО и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдет 12 декабря

Фестиваль некоммерческих организаций и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдет 12 декабря в онлайн-формате. Прямая трансляция фестиваля в течение всего дня будет проходит на YouTube канале Центра устойчивого развития Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

В фестивале примет участие 18 псковских некоммерческих организаций. Зрителей ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых от службы помощи «Белый цветок» и благотворительного фонда «Старость в радость», спортивные занятия на свежем воздухе от клуба северной ходьбы «Палки» и еще одно для занятий на дому от БФ «Старость в радость», а Псковская школа сердечной достаточности поделится рецептами сохранения здоровья в любом возрасте, также пройдут познавательные лекции по астрономии от досугового центра «Юный техник» и по использованию смартфонов для старшего поколения от «Союза пенсионеров России». Детский фонд и клуб добрососедства «Вместе» организуют мероприятия для семей и супружеских пар. В том числе тренинг в прямом эфире, где можно будет задать вопросы специалисту в области семейной психологии.

Псковский областной совет профсоюзов и Ассоциация юристов России, в этот день проведут бесплатные консультации с юристами - нотариусами и адвокатами. Запись на бесплатную консультацию по телефону 29-10-92.

Детский центр развития Вообразилия организует бесплатные очные консультации учителя-логопеда и дефектолога, задать вопросы этим специалистам или записаться на очную консультацию можно также по телефону 29-10-92.

Общественная организация «Дорога жизни» организует по Скайпу бесплатные консультации с психологом. Предварительная запись опять же по телефону 29-10-92.

Организация «Зоозащита» проведет фотосессию волонтеров с животными приюта Лесоплика. Фотосессию проводят профессиональные фотографы.

Также на фестивале запланированы выступления спикеров в прямом эфире. Представители разных благотворительных организаций поговорят о благотворительности в России, особенно в современных условиях пандемии.

Завершится фестиваль онлайн-концертом псковских бардов.

Онлайн трансляция фестиваля закончится 12 декабря, а сам фестиваль продолжится «добрым квестом». Его участникам будет предложено выполнить задание и опубликовать результат на своей стене в социальной сети ВКонтакте. Самые быстрые и креативные участники получат призы.

Добавим, что фестиваль «Сила Вместе» организован и проводится благотворительным фондом «Добрый город» при поддержке гранта президента Российский Федерации, выделенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.