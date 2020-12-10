Общество

Общественники дарят канцтовары сельским школам Дновского района

Канцтовары дарит сельским школам Дновского района общественная организация «Дети – наше будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В частности, в рамках проекта «Социальные центры «Ради жизни» председатель организации Светлана Петрова передала наборы канцелярских принадлежностей в Бельскую сельскую школу. Директор образовательного учреждения Иван Фролов поблагодарил ее за помощь и выразил уверенность, что этот подарок также оценят и школьники. Ручки, карандаши, альбомы для рисования и пластилин пригодятся ребятам на классных и внеклассных занятиях.

На этой неделе подарочные канцелярские наборы также будут переданы в Выскодскую, Моринскую, и Заклинскую школы Дновского района.

Кроме того, в районном социальном центре в рамках проекта люди, нуждающиеся в поддержке, получают продуктовые наборы и вещевую помощь.

Напомним, в настоящее время также проходит сбор конфет для формирования сладких новогодних подарков для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей из детских домов и школ-интернатов Псковской области.

Любой желающий может передать сладости в социальные центры ПОООМС «Дети – наше будущее»: