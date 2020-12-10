Общество

Акция «Колесо Добра» продолжится в Псковской области до 31 декабря

В рамках благотворительной акции «Колесо Добра» удалось собрать 123 тысячи рублей на лечение Ани Струковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ее организаторы.

Акция «Колесо Добра» уже в первые дни получила свыше ста пожертвований для девочки. «Огромное спасибо за вашу помощь Ане Струковой! Это отличный результат. Для Ани уже удалось собрать 123 717 рублей», - отметили организаторы. По их словам, в дальнейшем поступающие от благотворителей средства тоже будут направляться на закрытие самых срочных сборов, на лечение детей.

«Для этих малышей единственный подарок, который они хотя получить на Новый год, – это здоровье и жизнь. Мы просим вас помочь сделать это чудо реальностью», - призвали псковичей.

«Наши партнеры бесплатно предоставили для жертвователей тысячи ценных подарков – промокоды, электронные сертификаты, полезные сладости, косметика, тур в Турцию и многие другие. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживает подопечных фонда, и подарить им подарки за каждое пожертвование», - говорится также в сообщении.

Акция продолжится до 31 декабря. Для участия в ней необходимо зайти на на страницу https://aleshafond.ru/wheel.