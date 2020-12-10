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Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область

В Псковской области прогнозируют потепление. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«С утра в пятницу, 11 декабря, будет подниматься фронт окклюзии*, который пойдет с юга на север. Ожидаем осадки в виде дождя. Морось будет выпадать на минусовые температуры, поэтому также ожидаем и ледяной дождь», - пояснила она.

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«Возможен небольшой снежок, потом ледяной дождь, потом опять снег. Днем и ночью будут слабые минусовые температуры. -8...-10, как сейчас, мы не прогнозируем, а температура в пределах +1... -4 сохранится. Ветер по-прежнему будет юго-восточных направлений», - сообщила Тала Нещадимова.

*Фронт окклюзии — атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяжённой зоны облаков и осадков. Нередко фронт окклюзии возникает за счет смыкания — процесса вытеснения вверх теплого воздуха в циклоне за счет того, что холодный фронт «догоняет» движущийся впереди теплый фронт и сливается с ним (процесс окклюдирования циклона). С фронтами окклюзии связаны интенсивные осадки.