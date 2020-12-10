Общество

Ираида Сивачева: В связи с коронавирусом вакцинация от гриппа стала, как никогда актуальна

«В связи с пандемией коронавируса вакцинация от гриппа стала, как никогда, актуальна», - сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева.

Отмечая важность вакцинации, она подчеркнула, что вакцина продлила жизнь человечества, как минимум, на 25 лет. «Такая защита позволила нашему сообществу совершенно спокойно жить на Земле и иметь более продолжительную жизнь, чем в 18 или 19 веке. Сейчасу нас коронавирус и должна начаться очередная вакцинация. Это позволит сохранить здоровье, снизить число заболевших, и общество будет жить так, как жило до пандемии коронавируса», - подчеркнула она и выразила надежду на то, что после вакцинации от коронавируса жизнь стабилизируется в том числе и в Псковской области.

Прежде всего, прививку от гриппа необходимо делать людям, относящимся к группе риска. Это дети, люди, которые в силу профессии часто контактируют с людьми — учителя, медики, сотрудники социальных служб, общественного транспорта. Кроме того, в обязательном порядке вакцинации от гриппа подлежат люди с хроническими заболеваниями.

«Часто хроники говорят, что «мне прививка от гриппа не показана». А им как раз показана в первую очередь. Течение хронических заболеваний на фоне гриппа ухудшается, и если вспомнить пандемию 2009 года, это может стоить жизни», - пояснила Ираида Сивачева.

Также она развенчала миф о том, что вакцинация противопоказана беременным. «Ничего подобного. Им показана вакцинация, и эти антитела достанутся маленьким детишкам, и они тоже будут защищены от гриппа», - сказала она.

«В этом году, в связи с пандемией коронавируса, вакцинация от гриппа стала, как никогда, актуальна. Потому что, если будет сочетание двух заболеваний — гриппа и коронавируса, сложно будет человеку поправиться. Возникнет больше тяжелых случаев, которые могут закончиться летально. Поэтому вакцинация от гриппа - базовый момент для сохранения здоровья каждого», - подчеркнула главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Вакцинацию от гриппа она считает принципиально важной и влияющей на то, будет эпидемия гриппа или нет, и в целом на жизнь сообщества. «Поэтому к вакцинации надо относиться сознательно и с пониманием», - заключила Ираида Сивачева.