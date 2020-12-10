Общество

Более 40 тысяч просмотров набрала онлайн-трансляция финалов конкурсов красоты в Пскове

Тот факт, что онлайн-трансляция финала конкурсов «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» набрала более 40 тысяч просмотров говорит о том, что эти конкурсы интересны. Об этом на на пресс-конференции 10 декабря директор конкурсов Николай Королев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я никогда не мог представить, что конкурс пройдет онлайн, и люди не смогут оценить участниц воочию. В этом году было и правда сложно в связи соблюдением ограничительных мер, но здоровье прежде всего. В любом случае это был интересный опыт и для участниц проекта, и для организаторов. Участницы смогли попробовать свои силы в нестандартных ситуациях, выполняя все требования, при этом оставаясь красивыми и желающими победы», - отметил Николай Королев.

«Главный результат — это то, как люди интересуются проектом и что их привлекает в нем. Почти 40 тысяч просмотров нашей трансляции подтверждает, что проект интересен. Мнения разные, но нельзя для всех быть одинаково милыми и хорошими, поэтому прислушаемся к критике», - добавил директор конкурсов. Он также заметил, что новый формат конкурса стал новой ступенькой в реализации проекта и открытии новых талантов.