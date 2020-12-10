Общество

На новом колесе обозрения в Великих Луках прокатились уже 20 тысяч человек

С начала работы обновленного парка культуры и отдыха в Великих Луках на колесе обозрения прокатились не менее двадцати тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал инвестор городского парка Александр Терентьев.



Видео с Instagram-страницы «Парк аттракционов «Луки парк»

Он отметил, что новое 45-метровое колесо обозрения стало особенно популярным, когда деревья скинули листву. «Сверху открылись просто потрясающие виды», - добавил инвестор.

Напомним, установка нового колеса обозрения в парке культуры и отдыха Великих Лук - самого крупного аттракциона в городе – началась в июне текущего года. Оно стало третьим по счету колесом обозрения в истории города. Свою работу аттракцион начал в День города – 22 августа.

Александр Терентьев также отметил, что большой популярностью у посетителей великолукского парка культуры и отдыха пользуется и открытый в августе динопарк.