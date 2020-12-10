Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое городское кафе
алло, мы ищем стартапы
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
бизнес с душком
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
 
 
 
ещё Общество 10.12.2020 07:1211 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.12.2020 16:530 Заседание пленума профсоюза работников культуры состоялось в Пскове 10.12.2020 16:430 Выбираем подарки к Новому году в Пскове 10.12.2020 16:370 Конкурс «Отечество» проводится среди юных краеведов Псковской области 10.12.2020 16:252 Монтаж новогодней елки продолжается на Октябрьской площади. ФОТО 10.12.2020 15:440 Мокрый снег и дождь прогнозируют псковские синоптики 11 декабря
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Победительницы псковских конкурсов красоты рассказали о произошедших с ними курьезах

10.12.2020 15:32|ПсковКомментариев: 0

«Мисс Псков - 2020» Юлия Яковлева и «Миссис Псков - 2020» Алена Силина на онлайн-брифинге 10 декабря рассказали о курьезах, произошедших с ними в ходе проведения конкурсов.

Так, Юлия Яковлева вспомнила о дырке на сцене, на которую она наступила во время выхода.

Между тем Алена Силина рассказала, как во время мастер-класса по картингу у нее заглохла машина. «Другие девушки проехали два круга, а мне пришлось догонять. Все бежали меня спасать, заводить мою машину», - вспомнила «Миссис Псков».

Именно мастер-класс по картингу стал для Алены Силиной наиболее ярким воспоминанием о конкурсе. А самым сложным для нее было участие в творческом конкурсе. «Музыкальную школу я окончила давно, пианино давно продано, и пришлось 20 лет спустя снова садиться за инструмент, учить и вспоминать», - поделилась впечатлениями «Миссис Псков - 2020».

А Юлия Яковлева испытывала сложности из-за своей «неподготовленности». Она призналась, что ей непросто дались даже каблуки. Больше всего ей понравилась фотосессия MANGO, потому что для участниц были подобраны интересные образы.

Кроме того, девушки поделились своими впечатлениями от закулисной жизни конкурсов «Мисс» и «Миссис Псков».

«За кулисами все было хорошо. А страшилок, которые все рассказывают о конкурсах красоты, не было. Мы прекрасно общаемся с участницами и даже забывали во время конкурса о том, что мы соперницы, помогали друг другу в гримерке и только перед выходом понимали, что мы вообще-то соперницы, надо идти, бороться и доказывать», - рассказала Алена Силина.

«Мисс Псков» Юлия Яковлева подружилась только с одной конкурсанткой, «Мисс Интернет» Анной Игнатьевой. «С остальными не особо. Это ведь конкурс, это борьба. Там друзей особо не надо заводить. Каждая хочет победить», - пояснила она.

Напомним, финал конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» прошел в онлайн формате 6 декабря.

Теги: #конкурс #красота #мисс псков #миссис псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 473 человека
10.12.2020, 16:530 Заседание пленума профсоюза работников культуры состоялось в Пскове 10.12.2020, 16:450 На «четыре с плюсом» 10.12.2020, 16:430 Выбираем подарки к Новому году в Пскове 10.12.2020, 16:420 Продлен срок подачи заявления о переходе на патентную систему налогообложения
10.12.2020, 16:390 Незаконный ввоз 20 коров пресекли пограничники в Усвятском районе 10.12.2020, 16:370 Конкурс «Отечество» проводится среди юных краеведов Псковской области 10.12.2020, 16:252 Монтаж новогодней елки продолжается на Октябрьской площади. ФОТО 10.12.2020, 16:230 Последняя распродажа автомобилей с пробегом стартовала в «Прагматике эксперт»
10.12.2020, 16:100 Псковский поэт презентовал стихотворение «Подрежь старуху» из нового сборника 10.12.2020, 15:590 К дорожным подрядчикам будет применены все возможные штрафные санкции - Елена Жгут 10.12.2020, 15:440 Мокрый снег и дождь прогнозируют псковские синоптики 11 декабря 10.12.2020, 15:320 Победительницы псковских конкурсов красоты рассказали о произошедших с ними курьезах
10.12.2020, 15:240 На новом колесе обозрения в Великих Луках прокатились уже 20 тысяч человек 10.12.2020, 15:230 Псковский Союз писателей проведет вторую онлайн-презентацию книги «Память поколений» 10.12.2020, 15:220 Псковичей приглашают на презентацию абсолютно новой Skoda Octavia 10.12.2020, 15:190 Лошадь откусила нос петербуржцу
10.12.2020, 15:110 2,5 млн рублей направят на охрану пестицидов в Псковской области в 2021 году 10.12.2020, 15:010 Путин присвоил экс-главе псковского УФСИН звание генерал-майора 10.12.2020, 15:000 Более 200 нарушений правил пожарной безопасности выявили в псковском онкоцентре 10.12.2020, 14:560 Мисс и Миссис Псков 2020 года рассказали, что победа стала для них неожиданностью
10.12.2020, 14:480 Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления 10.12.2020, 14:410 Общественники дарят канцтовары сельским школам Дновского района 10.12.2020, 14:290 Обращение о выделении финансирования на квартиры псковским сиротам направят в правительство 10.12.2020, 14:241 Правительство предоставит возможность оформлять пенсию в банках
10.12.2020, 14:220 Более 40 тысяч просмотров набрала онлайн-трансляция финалов конкурсов красоты в Пскове 10.12.2020, 14:122 В Пскове мужчина спас собаку из проруби 10.12.2020, 14:110 Глава Красногородского района попросила помощи в восстановлении ДК после урагана 10.12.2020, 14:010 Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного псковским конкурсам красоты
10.12.2020, 13:560 Смертельное ДТП произошло на трассе в Невельском районе 10.12.2020, 13:480 Почти 3 млн рублей направят на уборку незаконных свалок в Псковской области в 2021 году 10.12.2020, 13:460 Псковичка лишилась 200 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка 10.12.2020, 13:380 Транспортную доступность островов Колпина и Каменка обеспечит новая баржа
10.12.2020, 13:340 Акция «Колесо Добра» продолжится в Псковской области до 31 декабря 10.12.2020, 13:310 Виктор Остренко предложил осветить региональные дороги в населенных пунктах за счет бюджета области 10.12.2020, 13:240 ПИФы УК «Открытие» стали доступны в мобильном приложении банка 10.12.2020, 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область
10.12.2020, 13:166 Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты 10.12.2020, 13:101 Названа стоимость организации ПЦР-лаборатории в псковской больнице 10.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 10.12.2020, 12:590 Новая спортплощадка может появиться на территории Остенской школы
10.12.2020, 12:550 Фестиваль псковских НКО и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдет 12 декабря 10.12.2020, 12:551 В Псковской области сейчас нет очагов африканской чумы свиней - Россельхознадзор 10.12.2020, 12:490 Фотофакт: На Октябрьской площади в Пскове установили елочный конус 10.12.2020, 12:460 Систему водоснабжения и очистные сооружения приведут в порядок в Богданово
10.12.2020, 12:300 Более 70 псковичей в 2020 году вышли на пенсию досрочно 10.12.2020, 12:220 Финансирование псковских ТОСов увеличат до 20 млн рублей в 2021 году 10.12.2020, 12:100 В особняке Лавриновского состоялись фотосессии участниц конкурсов красоты 10.12.2020, 12:041 На вызов к псковичам могут приехать медики из Петербурга
10.12.2020, 12:000 Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от искусственного интеллекта 10.12.2020, 11:530 Бдительный житель Пыталовского района помешал двум иностранцам улучшить условия жизни 10.12.2020, 11:480 Рисунки победителей конкурса «Огонь в лесу – враг!» станут билбордами на псковских дорогах 10.12.2020, 11:400 «Парта героя» появилась в невельской школе
10.12.2020, 11:360 Бригада врачей из Санкт-Петербурга приехала в Псков для консультативной помощи 10.12.2020, 11:345 На ремонтируемом перекрестке Фабрициуса - Гражданская нашли только трех рабочих 10.12.2020, 11:192 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 80 10.12.2020, 11:180 «Сообразим на троих»: О чем говорит «ковидная» статистика и ждет ли Россию новый «железный занавес»?
10.12.2020, 11:171 Власти Пскова раскритиковали подрядчика за ремонт улицы Аллейной 10.12.2020, 11:020 О совершенствовании системы соцобслуживания рассказала Елена Бибикова 10.12.2020, 11:007 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 10.12.2020, 10:520 Общественный пресс-центр ПЛН: Онлайн-брифинг с победительницами конкурсов красоты в Пскове
10.12.2020, 10:510 Недоделки на перекрестке Инженерная - Индустриальная устранят к концу следующей недели 10.12.2020, 10:451 Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Школьной в Пскове к выходным 10.12.2020, 10:392 Власти не вернули в срок автобусный маршрут Псков - Петербург через Гдов 10.12.2020, 10:371 Охотничье хозяйство в Кунье стоимостью 60 млн рублей выставили на продажу
10.12.2020, 10:330 Ремонт улицы Инженерной в Пскове на участке от Труда до Алтаева подходит к концу 10.12.2020, 10:280 Две женщины украли постельное белье и зеркало из квартиры в Дно 10.12.2020, 10:150 Псковские росгвардейцы вернулись из служебной командировки на Кавказ 10.12.2020, 10:130 Белоруссия запретит выезд из страны из-за коронавируса
10.12.2020, 10:050 Великолучанина отправили в колонию за неуплату алиментов 10.12.2020, 10:020 Псковские теплосети завершают восстановительные работы на улице Волкова 10.12.2020, 09:562 Суд рассмотрит дело по факту причинения ущерба Псковпассажиравтотрансу на 1,5 млн 10.12.2020, 09:390 Три школы Псковской области стали участниками проекта Музея Победы
10.12.2020, 09:380 Дом подожгли в Псковском районе 10.12.2020, 09:290 В Псковском УФАС обсуждают результаты правоприменительной практики за 4 квартал 2020 года 10.12.2020, 09:251 Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области 10.12.2020, 09:110 Мужчина погиб на пожаре в деревне Погорелка
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.