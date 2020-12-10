Общество

Победительницы псковских конкурсов красоты рассказали о произошедших с ними курьезах

«Мисс Псков - 2020» Юлия Яковлева и «Миссис Псков - 2020» Алена Силина на онлайн-брифинге 10 декабря рассказали о курьезах, произошедших с ними в ходе проведения конкурсов.

Так, Юлия Яковлева вспомнила о дырке на сцене, на которую она наступила во время выхода.

Между тем Алена Силина рассказала, как во время мастер-класса по картингу у нее заглохла машина. «Другие девушки проехали два круга, а мне пришлось догонять. Все бежали меня спасать, заводить мою машину», - вспомнила «Миссис Псков».

Именно мастер-класс по картингу стал для Алены Силиной наиболее ярким воспоминанием о конкурсе. А самым сложным для нее было участие в творческом конкурсе. «Музыкальную школу я окончила давно, пианино давно продано, и пришлось 20 лет спустя снова садиться за инструмент, учить и вспоминать», - поделилась впечатлениями «Миссис Псков - 2020».

А Юлия Яковлева испытывала сложности из-за своей «неподготовленности». Она призналась, что ей непросто дались даже каблуки. Больше всего ей понравилась фотосессия MANGO, потому что для участниц были подобраны интересные образы.

Кроме того, девушки поделились своими впечатлениями от закулисной жизни конкурсов «Мисс» и «Миссис Псков».

«За кулисами все было хорошо. А страшилок, которые все рассказывают о конкурсах красоты, не было. Мы прекрасно общаемся с участницами и даже забывали во время конкурса о том, что мы соперницы, помогали друг другу в гримерке и только перед выходом понимали, что мы вообще-то соперницы, надо идти, бороться и доказывать», - рассказала Алена Силина.

«Мисс Псков» Юлия Яковлева подружилась только с одной конкурсанткой, «Мисс Интернет» Анной Игнатьевой. «С остальными не особо. Это ведь конкурс, это борьба. Там друзей особо не надо заводить. Каждая хочет победить», - пояснила она.

Напомним, финал конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» прошел в онлайн формате 6 декабря.