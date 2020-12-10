Общество

Заседание пленума профсоюза работников культуры состоялось в Пскове

Заседание пленума Псковской областной организации Российского профессионального союза работников культуры состоялось в Пскове 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Заседание руководящего коллегиального органа областного профсоюза работников культуры прошло с соблюдением всех профилактических мер.

Председатель областной организации Российского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова представила информацию о проведении VII съезда и задачах на предстоящий год. Также поднимались вопросы о социально-экономической ситуации в регионе и задачах профсоюза в свете решения Х съезда ФНПР, об исполнении сметы доходов и расходов за 10 месяцев 2020 года, принятии сметы доходов и расходов на 2021 год.

В завершении профсоюзных активистов наградили знаками, почетными грамотами, благодарностями председателя ЦК РПРК, почетными грамотами Псковского облсовпрофа.

«Работники культуры - это настоящие патриоты своего дела, - отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. - Все мы знаем, что эта сфера оплачивается недостаточно высоко, как она заслуживает. От библиотек, школ искусств, домов творчества, культурных центров, музеев зависит воспитание нашего молодого поколения, наш уровень восприятия мира и то, что мы оставим после себя. Мы будем бороться за повышение заработных плат. Я рад приветствовать профсоюзный актив профессионалов, творческих людей, которые борются за свои права и права своих трудовых коллективов. Поздравляю всех тех, кто получил свои награды, и готов обозначить каждому члену профсоюза поддержку от Псковского облсовпрофа».