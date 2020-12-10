Общество

Выбираем подарки к Новому году в Пскове

Непростым, напряженным и тревожным оказался для всех нас 2020 год. Но ведь жизнь - это «зебра», и в новый год мы просто обязаны все вместе оказаться на белой полосе, порадовав своих близких людей особенными подарками.

Пусть эти мгновения, когда родной человек разворачивает шуршащую упаковку и приходит в восторг, станут только первыми в череде счастливых дней - с этой особенной, пропитанной елово-мандариновым запахом атмосферой праздника, любви и надежд.

А где купить идеальные подарки? «МК в Пскове» собрал подсказки и полезные адреса! Выбирайте, покупайте и предвкушайте момент вручения.