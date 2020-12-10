Общество

Конкурс «Отечество» проводится среди юных краеведов Псковской области

29-й конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» проводится в Пскове с 7 по 11 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий, из-за ограничительных мер он организован в дистанционном режиме.

В этом году на конкурс поступило 63 работы из разных районов и городов Псковской области. Лучшие будут определены в шести номинациях: «Военная история. Великая Победа», «Летопись родного края», «Культурное наследие. Этнография», «Родословие. Земляки», «Экология. Природное наследие» и «Православное краеведение».

В качестве жюри организаторы пригласили краеведов, преподавателей Псковского государственного университета, специалистов областной универсальной научной библиотеки и библиотеки им. Василева, Государственного архива Псковской области и Псковской епархии.

В следующем году победители и призеры будут защищать свои исследования в Москве на всероссийском этапе конкурса.