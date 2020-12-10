Общество

Псковичей призвали не носить пиротехнику в карманах

Не носить в карманах пиротехнические изделия, не возить их в автомобилях, а также не хранить в доступных для детей местах призывают псковичей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, в холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть.

«Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и тому подобное) и используя нагревательные устройства», - пояснили в ведомстве.

МЧС рекомендует хранить фейерверки в сухом месте и в оригинальной упаковке. «Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что внешние воздействующие факторы (удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и другие) могут вызывать несанкционированное срабатывание указанных изделий или потерю их работоспособности, если уровни этих факторов выше допустимых.