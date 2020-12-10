Награждение победителей «Я - гражданин России!» состоялось в Пскове

Награждение победителей IV Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» состоялось в Пскове 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Среди победителей:
Их наградили дипломами конкурса и памятными подарками. «Вместе с лауреатами конкурса были награждены и их педагоги», - отметили в пресс-службе.
В этом году в конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек. В финал вышло 211 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших - по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа по 5 критериям (соответствие теме, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность, глубина раскрытия темы). Еще три лауреата были определены по итогам народного онлайн-голосования на сайте оператора конкурса - АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».