Общество

Виртуальный гид встретит «новогодних» туристов в Псковской области

МТС при поддержке комитета по туризму Псковской области в преддверии новогодних каникул запустила виртуальный путеводитель для абонентов, впервые посещающих регион. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, ссылка на портал, содержащий основную информацию о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях, будет приходить всем прибывающим в Псковскую область при пересечении границы региона в приветственном SMS-сообщении.

Иногородние абоненты МТС, пройдя по ссылке, попадут на специальный туристический портал, где собрана краткая информация о регионе, которая поможет лучше узнать Псковскую землю и спланировать свои перемещения с максимальной пользой. Так, из виртуального путеводителя путешественники узнают, чем порадовать себя в кафе и ресторанах, какие сувениры стоит приобрести, какие знаковые места посетить и как проводят время местные жители. Гости Псковщины познакомятся с информацией как о популярных, так и малоизвестных местах отдыха. Например, где в Псковской области расположилась выставка ретротехники, где можно познакомиться с сотнями видов животных и птиц, а где расположена деревня загадочной народности сето. Каждый объект путеводителя снабжен не только описанием и фотографиями, но также ссылкой на расположение, так что пользователь сможет в один клик построить маршрут до достопримечательностей, на которые стоит посмотреть в самом Пскове и его окрестностях.

Портал доступен с любого устройства по прямой ссылке mts.ru/pskov. Воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Приветственное SMS-сообщение бесплатно для всех абонентов МТС, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

«В этом году мы провели масштабную работу по продвижению туристического потенциала Псковской области: запустили новый туристический портал, провели несколько фото и блог-туров, активно использовали рекламные возможности. Мы рады, что представители крупного бизнеса также включились в эту работу. Обновленный SMS-гид от МТС позволит нам рассказать об особенностях региона еще большему числу гостей, сделать их отдых на Псковской земле увлекательнее и интереснее», - комментирует и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

«Псковская область – регион с огромным туристическим потенциалом. К нам приезжают, чтобы насладиться природой, порыбачить, приобщиться к истории и запастить позитивными воспоминаниями на месяцы вперед. Уверены, благодаря нашему обновленному путеводителю гости, впервые прибывшие в Псковскую область, смогут оценить все богатство нашего региона, полюбить его, и, конечно, не раз еще вернутся к нам, - рассказала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко. - Тем более что еще летом мы в рекордные сроки завершили модернизацию своей сети в регионе, в том числе и в популярных туристических местах, чтобы обеспечить наших абонентов качественной связью и быстрым мобильным интернетом».