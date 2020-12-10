Общество

Виктор Остренко: Ключевые задачи СМИ - оперативность и объективность

Ключевыми задачами любого информагентства являются оперативность, объективность и подача событий с разных точек зрения. Таким мнением с Псковской Лентой Новостей поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

«Сегодня медиапространство – это не только СМИ, но и социальные сети. Причем в последние несколько лет направление соцсетей достаточно активно развивается. Эта ниша стала актуальной благодаря оперативности получения информации. Человек может не сидеть возле телевизора или компьютера, но получать короткие информационные сообщения в мессенджерах и соцсетях», - поделился он.

При этом Виктор Остренко подчеркнул, что в некоторых случаях такой способ получения информации имеет и негативные коннотации. Это связано с тем, пояснил, он, что ответственность тех лиц, которые таким образом формируют информповестку, практически нулевая. «В большинстве случаев это информационные каналы, которые не имеют авторства, поэтому нет и ответственности. Кроме того, у таких источников нет и определенного журналистского подхода», - добавил вице-спикер областного парламента.

«Если говорить о псковском медиапространстве, то за долгие годы оно, можно сказать, уже сложилось. Каждый игрок занял свою нишу. С точки зрения журналистского пула и средств массовой информации здесь все достаточно классически уже лет десять. С другой стороны, если говорить о Псковской Ленте Новостей, то я помню, как все это начиналось и какое развитие получило. За 20 лет ПЛН удалось стать лидером на псковском информационном поле. Конечно, всегда есть куда двигаться и развиваться, но я абсолютно уверен, что у вас профессиональный коллектив, который не только ставит перед собой какие-то цели, но и достигает их. Желаю ПЛН и последующие 20 лет поддерживаться такого подхода», - поделился Виктор Остренко.

Он подчеркнул, что ключевыми задачами любого информагентства являются оперативность и объективность. По мнению парламентария, крайне важны всесторонняя подача событий, происходящих в жизни региона, и актуальные комментарии.

«Мне очень нравится, что у ПЛН есть ярко выраженная неангажированность в информационных материалах и позициях авторов. Мне лично нравятся аналитические материалы, выходящие на Псковской Ленте Новостей. Мне также очень импонирует прекрасный литературный подход к препарированию сегодняшней действительности Александра Донецкого», - заключил Виктор Остренко.