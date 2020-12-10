Виктор Остренко: Ключевые задачи СМИ - оперативность и объективность

Ключевыми задачами любого информагентства являются оперативность, объективность и подача событий с разных точек зрения. Таким мнением с Псковской Лентой Новостей поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.
«Сегодня медиапространство – это не только СМИ, но и социальные сети. Причем в последние несколько лет направление соцсетей достаточно активно развивается. Эта ниша стала актуальной благодаря оперативности получения информации. Человек может не сидеть возле телевизора или компьютера, но получать короткие информационные сообщения в мессенджерах и соцсетях», - поделился он.
При этом Виктор Остренко подчеркнул, что в некоторых случаях такой способ получения информации имеет и негативные коннотации. Это связано с тем, пояснил, он, что ответственность тех лиц, которые таким образом формируют информповестку, практически нулевая. «В большинстве случаев это информационные каналы, которые не имеют авторства, поэтому нет и ответственности. Кроме того, у таких источников нет и определенного журналистского подхода», - добавил вице-спикер областного парламента.
Он подчеркнул, что ключевыми задачами любого информагентства являются оперативность и объективность. По мнению парламентария, крайне важны всесторонняя подача событий, происходящих в жизни региона, и актуальные комментарии.
«Мне очень нравится, что у ПЛН есть ярко выраженная неангажированность в информационных материалах и позициях авторов. Мне лично нравятся аналитические материалы, выходящие на Псковской Ленте Новостей. Мне также очень импонирует прекрасный литературный подход к препарированию сегодняшней действительности Александра Донецкого», - заключил Виктор Остренко.