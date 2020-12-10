Общество

Реконструкцию четырех школ в приграничных районах Псковской области обсудили в Минпросвещения

Реконструкция четырех школ в приграничных районах Псковской области стала одной из тем совещания в Министерстве просвещения РФ с участием губернатора Михаила Ведерникова и первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

На заседании были рассмотрены вопросы финансирования работ, возможные проекты строительства новых пристроек и реконструкции существующих зданий. Речь идет об учреждениях в Печорах, деревнях Кузнецовка (Себежский район) и Линово (Пыталовский район), гдовском поселке Смуравьево. Работы планируется провести в 2021-2023 годах.

Состояние школ в приграничных районах ранее Михаил Ведерников обсуждал во время разговора по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным и на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, посетившим регион в минувшие выходные.

Также в Минпросвещения был поднят вопрос о возможном строительстве новых школ в Псковской области. «Данный вопрос может быть реализован на условии концессии при получении гранта из федерального бюджета. Ожидается, что федеральная программа по строительству школ при поддержке ГЧП стартует со следующего года. Это позволит дополнительно к национальному проекту «Образование» провести работу по созданию новых школ. Глава региона заверил руководство ведомства, что Псковская область готова участвовать в программе и претендовать на получение гранта», - сообщает пресс-служба администрации области.