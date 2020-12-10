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Общество

Псковская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выбрала нового председателя

10.12.2020 20:35|ПсковКомментариев: 0

Новым председателем Псковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки стала Любовь Евстигнеева. Такое решение принято членами профсоюза на внеочередной конференции организации 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

На конференции к ее делегатам – председателям первичных профсоюзных организаций Псковского района – присоединились глава Псковского района Наталья Фёдорова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, первый заместитель главы администрации Псковского района по социальным вопросам Святослав Колинко, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва, председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Игорь Иванов.

Игорь Иванов поблагодарил Веру Чапчук за активную работу в качестве председателя районной организации профсоюза работников образования, за личный вклад в развитие профсоюзного движения в районе, за трудолюбие, преданность своему делу, доброе отношение к людям и пожелал ей вдохновения, оптимизма, благополучия и крепкого здоровья.

Новый председатель Псковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки стала Любовь Евстигнеева — педагог Тямшанской гимназии, председатель первичной профсоюзной организации образовательного учреждения.

Теги: #профсоюзы #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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