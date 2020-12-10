Общество

К ледяному дождю готовы энергетики в Псковской области

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности. Ожидается, что до 12 декабря в Псковской области сохранятся неблагоприятные погодные условия: возможно выпадение ледяного дождя и формирование на дорогах гололеда.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в энергосетевой компании, 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения в случае обрыва линий. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.