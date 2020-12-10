Общество

Фотофакт: Светодиодная планета Земля появилась на площади Ленина

В сквере перед главным корпусом Псковского государственного университета на площади Ленина появилась светодиодная конструкция в виде шара с очертаниями континентов. Композиция немного выше человеческого роста.

Ранее Псковская Лента Новостей рассказывала об осуществленной ПсковГУ закупке у единственного поставщика. Вуз купил в подмосковной деревне Мендюкино световой объемный «земной шар» диаметром два метра. Стоимость объекта, приобретенного без проведения конкурсных процедур, составила 468 850 рублей.

В этом году к элементам новогоднего убранства Пскова добавилось также «Лебединой озеро» в дендропарке у Мирожского монастыря. На пруду появились светящиеся фигуры лебедей, гирляндами украшены деревья. По имеющимся данным украшения в дендропарке – подарок городу от коммерческой организации.