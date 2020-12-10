Общество

Образование и развитие ребенка обходится средней российской семье в 1,6 млн рублей

В 1,6 млн рублей оценивает расходы на образование и развитие ребёнка средняя российская семья. Причём 56% родителей считают, что вложения в детей не окупятся или не должны рассматриваться как окупаемые. Такие данные получены по результатам соцопроса россиян, имеющих детей в возрасте до 25 лет, который провели НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Расходы оценены за полный образовательный цикл, с раннего детства до окончания учебы в вузе.

Активнее всего «инвестируют» в детей респонденты 41–50 лет — 93% (среди 18–30-летних — 79%). При этом 83% россиян считают эти расходы одними из наиболее важных и приоритетных для себя.

Наиболее популярны спортивные секции (40%); творческие и технические кружки и школы (39%); изучение иностранных языков (21%); репетиторы (18%); дополнительное (факультативное) обучение (14%). Участники опроса также оплачивают музыкальные школы (8%), частные детские сады (6%), компьютерные курсы (6%), высшее образование (4%), частные школы (2%) и подготовку к экзаменам (2%).

Самые высокие ежемесячные расходы на образование и развитие ребёнка в Москве (13,6 тыс. рублей); Санкт-Петербурге (11,9 тыс.); Тюмени (8,6 тыс.); Краснодаре (8,4 тыс.); Екатеринбурге (8,4 тыс.). В среднем по стране — 7,5 тыс. рублей.

Россияне считают, что финансовые вложения помогут детям самореализоваться — 49%; расширить кругозор и развить личность — 32%; добиться творческих, спортивных или научных успехов — 10%; переехать в другой город или за границу — 2%.

Хотя большинство россиян вкладывают деньги в развитие своих детей и считают эту статью расходов наиболее приоритетной, 56% из них уверены, что подобные инвестиции никогда не окупятся или же вообще не должны рассматриваться как окупаемые. Около трети опрошенных рассчитывают, что вложенное вернётся им моральным удовлетворением от успехов подрастающего поколения. И только 15% россиян надеются, что выросшие дети будут помогать им на пенсии.

«Обучение детей дополнительным знаниям и навыкам — естественное стремление родителей, - считает Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка. - Оплачивая спортивную секцию или математическую школу для ребёнка, родители в первую очередь думают о его развитии и дальнейших успехах. Большинство родителей не ждёт дивидендов от таких вложений, а старается самостоятельно заботиться о своём финансовом благополучии, в том числе, после выхода на заслуженный отдых. Например, если с 25 лет начать откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) примерно по 3 тысячи рублей в месяц, то после 65 лет можно ежемесячно получать 50 тысяч рублей прибавки к государственной пенсии».

Опрос проведён в октябре 2020 года среди респондентов до 50 лет в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 300 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города. Среди опрошенных домохозяйств основная часть приходится на семьи с двумя детьми.