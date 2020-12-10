Общество

84 класса закрыты в школах Псковской области из-за коронавируса

84 класса в 27 школах Псковской области закрыты из-за COVID-19. В частности, полностью закрыты три школы: Ивановская в Великолукском районе, Волышовская в Порховском районе и Себежская основная школа, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области 1608 учеников переведено на дистанционное обучение из-за коронавируса, что составляет 2,3% от общего количества школьников в области.

«Количество закрытых классов по коронавирусу у нас соответствует среднему значению по Северо-Западу, - отметил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. – Комитет в ежедневном режиме получает информацию о случаях заболевания. Классы и школы закрываются на карантин в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и решениями оперативного штаба. Весь процесс контролируется».

При этом уровень заболеваемости детей и подростков в регионе остается невысоким. Как подчеркнул главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, заболеваемость среди детей умеренная и контролируемая, без эксцессов и крупных вспышек.