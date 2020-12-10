Очаг COVID-19 выявили в Новоржевской средней школе

Очаг коронавируса выявили в Новоржевской средней школе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Новоржевская средняя школа. Фото: Wikimapia.org, RomanS64
Коронавирусом заболели 5 сотрудников образовательного учреждения, отметил глава региона.
Ранее очаги коронавируса выявили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, региональном отделении Центрального банка в Пскове, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, Великолукском медицинском колледже и хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы.