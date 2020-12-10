Общество

330 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

330 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 15945 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

Всего выздоровели 7793 инфицированных пациента (за сутки – 236), скончались – 80.

В регионе провели 180829 тестов на коронавирус, за сутки – 1669.

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«Такого напряжения, как сейчас, система здравоохранения никогда не испытывала, – отметил глава региона. – Для помощи псковичам в город прибыли 9 медиков из Санкт-Петербурга. Врачи будут стационарно принимать пациентов и выезжать на вызовы».