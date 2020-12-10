Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Выбираем подарки в Пскове
новое городское кафе
Квартирный вопрос
алло, мы ищем стартапы
Как минимум, варварство
спастись от огня
бизнес с душком
Телефон прямого эфира 56-73-72
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 10.12.2020 07:1213 Почти 300 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 11.12.2020 07:450 Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19 11.12.2020 07:010 330 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 11.12.2020 06:540 Очаг COVID-19 выявили в Новоржевской средней школе 11.12.2020 00:012 «Твердую четверку» поставили медики из Москвы ЛОР-направлению в Пскове 10.12.2020 23:030 XI Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения прошли в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19

11.12.2020 07:45|ПсковКомментариев: 0

Пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при коронавирусной инфекции, предполагают немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

Для того чтобы проверить это предположение, исследователи попросили пасечников из своей страны, столкнувшихся с заболеванием, заполнить онлайн-анкету. В ней были как общие вопросы (возраст, пол, наличие хронических заболеваний), так и касающиеся специфики работы - сколько времени в профессии, сколько укусов пчел они получили в этом году и какова была реакция на них, пишет газета «Известия».

22% из опрошенных сообщили, что перенесли COVID-19. 41% опрошенных рассказали, что не заболели, хотя контактировали с носителями вируса. Многие из опрошенных в том или ином виде употребляли прополис - вещество, используемое пчелами для замазывания щелей в улье.

«Поскольку противовирусные эффекты пчелиного яда были обнаружены в нескольких исследованиях, мы не можем исключать, что введение пчелиного яда при заболевании COVID-19 может иметь прямой профилактический или смягчающий эффект», — подчеркнули авторы работы.

Чтобы пчелиный яд сработал, его нужно применять в начале болезни, добавили они.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 519 человек
11.12.2020, 08:120 В популярных зарубежных супермаркетах может появиться российская продукция 11.12.2020, 08:000 Ингредиенты для селедки под шубой за год подорожали на 8% 11.12.2020, 07:450 Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19 11.12.2020, 07:351 Злостных неплательщиков по кредитам в России стало больше на 2,1 млн
11.12.2020, 07:270 Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 11.12.2020, 07:151 Поставка пиротехники в Россию снизилась на 70% 11.12.2020, 07:010 330 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 11.12.2020, 06:540 Очаг COVID-19 выявили в Новоржевской средней школе
11.12.2020, 00:012 «Твердую четверку» поставили медики из Москвы ЛОР-направлению в Пскове 10.12.2020, 23:580 Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов 10.12.2020, 23:290 «Яблоко» предлагает 18 поправок в бюджет Псковской области на следующий год 10.12.2020, 23:030 XI Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения прошли в Псковской области
10.12.2020, 22:402 Максимальную цену на масло и сахар рекомендовали установить российские власти 10.12.2020, 22:320 Образование и развитие ребенка обходится средней российской семье в 1,6 млн рублей 10.12.2020, 22:080 Митрополит Тихон принял участие в заседании Оргкомитета Рождественских образовательных чтений 10.12.2020, 21:540 84 класса закрыты в школах Псковской области из-за коронавируса
10.12.2020, 21:483 Фотофакт: Светодиодная планета Земля появилась на площади Ленина 10.12.2020, 21:291 Михаил Ведерников раскрыл международное значение мемориала «Зарождение Знамени Победы» 10.12.2020, 21:070 К ледяному дождю готовы энергетики в Псковской области 10.12.2020, 20:513 «Дама сдавала в багаж»: у вокзала в Дно появился памятник собаке
10.12.2020, 20:350 Псковская районная организация профсоюза работников народного образования и науки выбрала нового председателя 10.12.2020, 20:140 Виктор Остренко: Ключевые задачи СМИ - оперативность и объективность 10.12.2020, 20:004 Фарш невозможно провернуть назад 10.12.2020, 19:565 В Псковской области планируют узаконить многодневные выборы
10.12.2020, 19:281 Ираида Сивачева: В связи с коронавирусом вакцинация от гриппа стала, как никогда актуальна 10.12.2020, 19:231 Реконструкцию четырех школ в приграничных районах Псковской области обсудили в Минпросвещения 10.12.2020, 19:020 Подготовку реставраторов в Пскове может начать педуниверситет из Москвы 10.12.2020, 18:418 300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
10.12.2020, 18:3023 Забейте на COVID-статистику 10.12.2020, 18:290 Награждение победителей акции «Нужные люди» состоялось в Пскове 10.12.2020, 18:130 Вернуть в России подоходный налог после покупки квартиры в ипотеку станет проще 10.12.2020, 17:503 Жириновский: Критика дистанционки отдает Средневековьем
10.12.2020, 17:420 Виртуальный гид встретит «новогодних» туристов в Псковской области 10.12.2020, 17:330 В Псковской области незначительно подешевел бензин 10.12.2020, 17:240 Награждение победителей «Я - гражданин России!» состоялось в Пскове 10.12.2020, 17:130 Псковичей призвали не носить пиротехнику в карманах
10.12.2020, 17:000 Народные контролеры проверили лекарства в аптеках Невеля и Бежаниц 10.12.2020, 16:532 Заседание пленума профсоюза работников культуры состоялось в Пскове 10.12.2020, 16:450 На «четыре с плюсом» 10.12.2020, 16:430 Выбираем подарки к Новому году в Пскове
10.12.2020, 16:421 Продлен срок подачи заявления о переходе на патентную систему налогообложения 10.12.2020, 16:390 Незаконный ввоз 20 коров пресекли пограничники в Усвятском районе 10.12.2020, 16:370 Конкурс «Отечество» проводится среди юных краеведов Псковской области 10.12.2020, 16:253 Монтаж новогодней елки продолжается на Октябрьской площади. ФОТО
10.12.2020, 16:230 Последняя распродажа автомобилей с пробегом стартовала в «Прагматике эксперт» 10.12.2020, 16:100 Псковский поэт презентовал стихотворение «Подрежь старуху» из нового сборника 10.12.2020, 15:590 К дорожным подрядчикам будет применены все возможные штрафные санкции - Елена Жгут 10.12.2020, 15:440 Мокрый снег и дождь прогнозируют псковские синоптики 11 декабря
10.12.2020, 15:320 Победительницы псковских конкурсов красоты рассказали о произошедших с ними курьезах 10.12.2020, 15:240 На новом колесе обозрения в Великих Луках прокатились уже 20 тысяч человек 10.12.2020, 15:230 Псковский Союз писателей проведет вторую онлайн-презентацию книги «Память поколений» 10.12.2020, 15:220 Псковичей приглашают на презентацию абсолютно новой Skoda Octavia
10.12.2020, 15:192 Лошадь откусила нос петербуржцу 10.12.2020, 15:110 2,5 млн рублей направят на охрану пестицидов в Псковской области в 2021 году 10.12.2020, 15:010 Путин присвоил экс-главе псковского УФСИН звание генерал-майора 10.12.2020, 15:000 Более 200 нарушений правил пожарной безопасности выявили в псковском онкоцентре
10.12.2020, 14:560 Мисс и Миссис Псков 2020 года рассказали, что победа стала для них неожиданностью 10.12.2020, 14:480 Псковская блинная представила «сказочный лес» на конкурс новогоднего оформления 10.12.2020, 14:410 Общественники дарят канцтовары сельским школам Дновского района 10.12.2020, 14:290 Обращение о выделении финансирования на квартиры псковским сиротам направят в правительство
10.12.2020, 14:241 Правительство предоставит возможность оформлять пенсию в банках 10.12.2020, 14:220 Более 40 тысяч просмотров набрала онлайн-трансляция финалов конкурсов красоты в Пскове 10.12.2020, 14:125 В Пскове мужчина спас собаку из проруби 10.12.2020, 14:112 Глава Красногородского района попросила помощи в восстановлении ДК после урагана
10.12.2020, 14:010 Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного псковским конкурсам красоты 10.12.2020, 13:560 Смертельное ДТП произошло на трассе в Невельском районе 10.12.2020, 13:480 Почти 3 млн рублей направят на уборку незаконных свалок в Псковской области в 2021 году 10.12.2020, 13:460 Псковичка лишилась 200 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка
10.12.2020, 13:380 Транспортную доступность островов Колпина и Каменка обеспечит новая баржа 10.12.2020, 13:340 Акция «Колесо Добра» продолжится в Псковской области до 31 декабря 10.12.2020, 13:311 Виктор Остренко предложил осветить региональные дороги в населенных пунктах за счет бюджета области 10.12.2020, 13:240 ПИФы УК «Открытие» стали доступны в мобильном приложении банка
10.12.2020, 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 10.12.2020, 13:167 Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты 10.12.2020, 13:101 Названа стоимость организации ПЦР-лаборатории в псковской больнице 10.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.