Общество

В «Псковских теплосетях» продолжаются творческие конкурсы среди детей сотрудников предприятия

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» продолжает прием работ в рамках творческих конкурсов среди детей своих сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Так, сотрудник ремонтной службы Александр Лехин прислал на конкурс рисунок своей 11-летней дочери Марии. Также Мария прочитала стихотворение Афанасия Фета.

Следующую работу прислал отец 6-летнего Матвея – Николай Соловьев, работник участка №5. «Это просто воплощение инженерной мысли и неординарности взгляда на работу нашего предприятия. Здесь и участок любимого папы, и специальная техника, и наши сотрудники, и трубы котельной, и, конечно, довольные жители нашего города, ради которых мы и трудимся. Одним словом – чудесная работа», - отметили в пресс-службе.

Автор куклы – Дарья, ее отец Роман Екимовский трудится на участке №7. «Забавно, как по-разному все видят нашу работу, и какие талантливые и многогранные дети у наших сотрудников», - сказали на предприятии.

«Запуская конкурсы детских рисунков и художественной самодеятельности для детей сотрудников предприятия, мы и представить себе не могли, что эта идея так понравится нашим коллегам, и появится такое количество желающих. Скорее всего, мы сделаем подобные конкурсы регулярными, а некоторые даже традиционными», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, дети сотрудников предприятия могут принять участие в конкурсе рисунков или поделок «Тепловые сети - тепло нашего города глазами наших детей». Кроме того, проходит конкурс художественной самодеятельности, в рамках которого ребенок может прочитать стихотворение, спеть песню на любую тему или станцевать. «Здесь мы не станем никого ограничивать, главное, чтобы это было интересно и весело, наличие костюмов приветствуется», - пояснили в пресс-службе.

Родителям необходимо сделать фотографии работ своего ребенка или снять видео, а затем направить их на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой «Для участия в конкурсе». В тексте сообщения нужно указать номер рабочего участка, фамилию, имя, отчества родителя и ребенка.

Лучшие фотографии публикуются на официальном сайте предприятия, в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей и на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Направляя фото и видео, вы автоматически даете свое согласие на размещение указанного материала», - пояснили в пресс-службе.

Адрес электронной почты для участников конкурса: pts@pts.pskov.ru. Телефон для отправки сообщений через мессенджеры: +7-911-889-48-87.