Общество

Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», - сказал он.

По словам официального представителя, «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ».

Конашенков подчеркнул, что российская вакцина отличается высокой эффективностью, а информационные вбросы против нее не усилят целительность зарубежных аналогов.

Конашенков рассказал, что отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих нет, успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность вакцины.

«Даже c учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено», - сказал он.

По словам Конашенкова, «сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся: от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений, служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины».

Он также подчеркнул, что в разработке и испытаниях вакцины принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получили плацебо вместо вакцины. Эффективность вакцины «Спутник V», согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.