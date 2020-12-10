Общество

В Пскове стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», объявленная МВД России, стартовала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Елены Ивановой

Отмечается, что для полицейских и представителей Общественного совета при УМВД накануне Нового года стало доброй традицией посещать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также социальные учреждения для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

«Вот и в этот раз в семью дошкольника Святослава пришли гости в форме - начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову, подполковник полиции Ирина Борисова и старший инспектор ПДН, майор полиции Елена Орлова, - рассказали в пресс-службе. - Они обсудили с главой семьи трудности, с которыми приходится сталкиваться в этот непростой период распространения коронавирусной пандемии. При этом говорилось, что проблемы проблемами, а предновогоднее настроение всегда создает атмосферу оптимизма и радости. Особенно ждет добрых сюрпризов от Деда Мороза и Снегурочки детвора. Вот и Славе вручили игрушки, пазлы и сладости в ярком рюкзачке. А еще постельное белье. Оно тоже пригодится. Для Святослава эти подарки стали приятной неожиданностью».

Это первая подобная встреча из серии мероприятий, запланированных псковскими полицейскими и общественниками в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», добавили в ведомстве.