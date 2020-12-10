Общество

Более 40% россиян не вспомнили об уходящем годе ничего хорошего

Хотя бы одно положительное событие в 2020 году вспомнили чуть больше половины участников опроса Superjob – 53%. Каждый 16-й и вовсе сказал, что год был удачным и ему не на что жаловаться, сообщает портал сервиса.

Чаще всего опрошенные отмечали успехи в работе и учебе, путешествие или отдых, создание семьи, приобретение жилья, пополнение в семье, переезд в другой город, уход с нелюбимой работы, успехи детей. Также многие отметили успех в том, что болезни обошли стороной, а также, что здоровы родные и близкие.

Около 41% респондентов заметили, что ничего хорошего в этом году не было. Причем мужчины чаще женщин называли 2020 год плохим (45% против 38%).