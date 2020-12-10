Общество

Мишустин подписал распоряжение об увеличении парка автомобилей скорой помощи в Псковской области

Парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионах РФ будет увеличен до конца 2020 года, в том числе и в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Интерфакс.

«В частности, более 180 машин дополнительно закупят для Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено почти 600 млн рублей», - сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку. Ускорить работу по расширению автопарка таких служб поручил президент РФ.

Вопрос обсуждался 7 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам Мишустина, новые автомобили должны поступить в регионы до конца года. «Такое поручение дано Министерству промышленности», - отметил премьер.