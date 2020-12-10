Фотофакт: Псковичи «допросились» снега зимой

Начало зимнего сезона в этом году не назовешь снежным. Однако сегодня, 11 декабря, рано утром природа немного побаловала псковичей снегом.
Псков сразу же преобразился: стал светлее и уютнее. Впрочем, дворникам и спецслужбам вместе с тем с утра прибавилось работы.
Впрочем, снежный покров едва ли пролежит в областном центре долго. Синоптики прогнозируют потепление, поэтому вместо снега в ближайшие дни, скорее всего, будет выпадать осадки в виде мороси или ледяного дождя.
Ранее в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечали, что устойчивого снежного покрова в декабре в принципе не прогнозируется.