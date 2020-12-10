Общество

Фотофакт: Псковичи «допросились» снега зимой

Начало зимнего сезона в этом году не назовешь снежным. Однако сегодня, 11 декабря, рано утром природа немного побаловала псковичей снегом.



Псков сразу же преобразился: стал светлее и уютнее. Впрочем, дворникам и спецслужбам вместе с тем с утра прибавилось работы.

Впрочем, снежный покров едва ли пролежит в областном центре долго. Синоптики прогнозируют потепление, поэтому вместо снега в ближайшие дни, скорее всего, будет выпадать осадки в виде мороси или ледяного дождя.

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