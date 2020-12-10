Общество

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 81

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Таким образом, общее количество летальных исходов увеличилось до 81, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 330 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 15945 человек.

Всего выздоровели 7793 инфицированных пациента (за сутки – 236). В регионе провели 180829 тестов на коронавирус, за сутки – 1669.

Статистика по районам: