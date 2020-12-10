Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 81

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Таким образом, общее количество летальных исходов увеличилось до 81, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 330 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 15945 человек.
Всего выздоровели 7793 инфицированных пациента (за сутки – 236). В регионе провели 180829 тестов на коронавирус, за сутки – 1669.
Статистика по районам:
- Псков – 6111
- Великие Луки – 3210
- Бежаницкий район - 155
- Великолукский район – 458
- Гдовский район – 161
- Дедовичский район – 149
- Дновский район - 168
- Красногородский район – 96
- Куньинский район – 123
- Локнянский район - 113
- Невельский район – 518
- Новоржевский район – 91
- Новосокольнический район – 259
- Опочецкий район – 385
- Островский район – 862
- Палкинский район – 178
- Печорский район – 309
- Плюсский район – 254
- Порховский район – 394
- Псковский район – 1305
- Пустошкинский район – 87
- Пушкиногорский район - 102
- Пыталовский район – 104
- Себежский район – 159
- Стругокрасненский район – 130
- Усвятский район – 64.