Общество

Областной парламент соберется на внеочередную сессию 16 декабря

Совет Псковского областного Собрания депутатов назначил внеочередную сессию - пленарное заседание областного парламента состоится 16 декабря. В повестке только один вопрос - внесение изменений в бюджет текущего года, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заксобрания региона.

С просьбой собраться на две неделе раньше срока - традиционно сессия проходит в последний четверг месяца - к депутатам обратилась администрация Псковской области.

«Для того, чтобы в конце года провести все основные расходы достаточно спокойно и направить средства в районы, мы просим рассмотреть изменения в бюджет 16 декабря», - пояснила депутатам причину заместитель председателя областного комитета Людмила Павлова. Финансист уточнила, что общий объем доходов региона увеличится на 1 млрд 154 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«Вы знаете, что губернатор обращался к президенту за помощью по решению ряда первоочередных вопросов - нам выделена дополнительная дотация на сбалансированность в размере 407 млн рублей, и в этих поправках они учтены. Эти средства будут направлены на медикаменты - 125 млн рублей, и 282 млн рублей - на социальные выплаты», - сообщила Людмила Павлова.

Кроме того, заместитель руководителя областного комитета по финансам отметила, ряд субъектов, в том числе и Псковская область, в конце года получит дополнительную меру поддержки в виде бюджетного кредита. По словам Людмилы Павловой, это позволит региону погасить коммерческие кредиты.

Финансист добавила, что в поправках также будут отражены дотации муниципальным образованиям - в конце года районы получат дополнительные областные средства в размере почти 115 млн рублей.

По решению Совета Собрания внеочередная 52-я сессия регионального парламента начнется в 11 часов и пройдет в режиме ВКС. Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике состоится в тот же день до сессии.