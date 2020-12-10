Общество

Житель Псковской области выиграл в лотерею автомобиль за 600 тысяч рублей

Житель Псковской области выиграл в лотерею автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Столото» (официальный распространитель всероссийских государственных лотерей), мужчина обычно приобретает билеты для себя и для родных по почте. Благодаря билету «Русского лото» на 1359-й тираж, он стал обладателем автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей. На оформление выигрыша мужчина попросил приехать дочь.

«Папа всегда смотрит передачу, для него это, можно сказать, хобби. В тот день я зашла домой, и он с порога меня просто ошарашил новостью о победе. Я так рада, ведь папа давно хотел машину, чтобы с комфортом ездить на дачу», - делится женщина. Ее отец до пенсии работал строителем, свободное время проводит с внуками.

«Папа часто выигрывал то сто, то двести рублей. Но надежду на ценный приз он никогда не оставлял. Я желаю всем участникам не сдаваться и идти к своей мечте», – сказала она, добавив, что после такого везения отца она тоже начала участвовать в лотереях.