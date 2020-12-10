Общество

Загадки из прошлого

Уже шесть лет в Псковской области ведут историческое расследование. Чего только не удалось узнать за это время! Про фронтовика, не вернувшегося к семье после войны, его следы удалось найти благодаря ордену. Про похоронку на главу семьи, который преспокойно сидел дома напротив жены, когда пришел документ, но так во всех архивах и значится погибшим. Про орден, нашедший героя уже в наши дни, он получил его, а через два года умер ровно 9 мая. Про еще одну Народную артистку СССР, родившуюся в Себеже, как и знаменитый земляк Зиновий Гердт, - кстати, сослуживцы знали его совсем под другим именем. Про командира танка, оказавшегося санитаром танкового батальона. Псковская Лента Новостей выяснила подробности непростых историй.

Значит, жив!

Николай Жбанов из Невельского района в 1940 году подался на заработки в Ленинград, работал там грузчиком, оттуда же был мобилизован с началом войны. Воевать пришлось и неподалеку от родных мест, в 1943 году после боя под Невелем семья получила похоронку: «Пропал без вести». Несколько лет назад его дочка обратилась в редакцию многотомника «Солдаты Победы» с просьбой прояснить судьбу отца. Выяснились удивительные вещи. В своем последнем бою старшина Жбанов не погиб, а получил тяжелые ранения, лечился в госпитале в Горьковской (Нижегородской) области. По ранению был демобилизован, но домой не вернулся, остался работать весовщиком на станции Шатки. Узнать все это удалось благодаря ордену Славы третьей степени, Николая Жбанова наградили им в 1947 году.

«Представлен к награждению, значит, был жив, - поясняет главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко. - Боевыми орденами и медалями отмечали после войны тех, кто получил ранения, но не имел наград. Документы оформляли военкоматы по месту жительства. В наградном листе оказался указан номер партийного билета. По нему получили копию его отчетной карточки и фотографию».

В 1952 году Жбанов был из партии исключен, следы его теряются, невозможно пока установить даже дату смерти. Обращались в Пенсионный фонд: раз он был инвалидом войны, то получал пенсию. Но в Нижегородской области не смогли найти пенсионного дела. Затерялось, или Жбанов переехал в другой регион.

«В семью не вернулся, по этому поводу возникают разные эмоции, но у нас нет оснований его в чем-то упрекать, мы не знаем, что у него было за ранение, и как дальше жизнь старшины сложилась. Может быть, человек был в глубокой депрессии и не хотел показываться родным», - предполагает Николай Никитенко.

Работа над «Солдатами Победы» ведется в Псковской области с 2014 года. Кропотливо, по маленьким деталям воссоздают биографии земляков. Проект рассказывает об уроженцах Псковской области, вернувшихся живыми с войны. В начале 90-х в регионе издали «Книгу памяти» о погибших. За прошедшие годы были открыты архивы Минобороны, ускорилась цифровизация, а потому удалось выяснить: те, кого раньше считали погибшими, оказались живы! Более того, десятки лет после войны они жили на родной земле. Таких набралось уже 50 человек. Истории бывают запутанные и трагичные, как с Николаем Жбановым. А иногда курьезные, насколько это слово применимо к военным годам.

Сам на себя получил похоронку

Ивлий Ловецкий тоже из Невельского района. Оказался под оккупацией, а после освобождения воевал на 2-м Прибалтийском фронте под Пустошкой. Был стрелком. В документах, включая те, что хранятся в Центральном архиве Министерства обороны, сказано, что Ловецкий немного не дожил до 30-летия, был убит у деревни Дорошково в Пустошкинском районе. Там же и похоронен. Когда его жене Варваре пришла похоронка, Ивлий находился рядом с ней. Он был дома в отпуске по ранению. Возможно, когда пришел почтальон, Ивлий спокойно обедал. Может быть, на секунду ложка застыла в его руках. Но только на секунду. Похоронку отнесли в сельсовет, там на ней сделали пометку и вернули отправителю. Но, видно, в какой-то канцелярии произошел сбой - так он везде и зафиксирован погибшим, статья об Ивлие Ловецком есть в «Книге памяти».

А он выздоровел и снова отправился на фронт. Был санитаром, выносил с поля раненых в боях за освобождение Себежского и Идрицкого районов, снова получил ранение, а вместе с ним - орден Красной Звезды. После войны жил в Невеле, работал в пожарной части. После той похоронки прожил еще сорок лет.

19 дней войны

Или вот Владимир Волков. В армию попал в 1944 году, повоевать успел всего 19 дней. На мемориале в Новосокольниках до недавнего времени значились его имя и дата смерти - 29.01.1944. На самом деле 1 февраля он попал в плен, был отправлен в Германию, освобожден с другими узниками в апреле 1945 года. Прошел спецпроверку и еще два года служил срочную. Вернувшись в родные места, работал на железной дороге. Его биографию областной военкомат прояснил еще в 1962 году, военком докладывал об открывшихся фактах в Главный штаб сухопутных войск, но опять же - бюрократия. Снова докопались до этих деталей уже в наши дни в редакции «Солдат Победы». И надо же такому случиться: все открылось буквально через несколько месяцев после смерти Владимира Волкова в 2017 году. Когда эту историю рассказали главе Новосокольнического района, тот посокрушался, мол, знали б раньше, похоронили бы на мемориале с боевыми товарищами, под плитой, где уже выбито имя ветерана.

Орден дождался героя

А Николай Семенов из Великих Лук благополучно дожил до очень важного события. В 2016 году ему вручили орден Славы третьей степени.

«Подвиг Николай Михайлович совершил в ноябре 44-го года, - рассказывает Николай Никитенко. - Он награжден за отвагу и мужество в боях на территории Латвийской ССР. Был пулеметчиком, обходным маневром с фланга зашел в тыл противника и неожиданно для врага открыл огонь, немцы в панике бежали, подразделение смогло выполнить боевую задачу».

Николай Никитенко.

Пулеметчик в том бою получил ранение, и к награде был представлен, пока лежал в госпитале, а на фронт вернулся уже в другую дивизию. Поэтому даже не знал, что награжден орденом Славы. Снова отличился и получил медаль «За отвагу», ее на грудь фронтовика повесили сразу. А орден Славы вручили спустя 72 года, на торжественном вечере ко Дню Победы в 2016 году. Николай Семенов скончался 9 мая через два года. Словно знал, что раньше уходить нельзя.

Новые открытия

Уже выпущены шесть томов «Солдат Победы». Первые два посвящены тем, кто был жив к началу работы над книгой. Еще четыре тома о вернувшихся живыми уроженцах Великих Лук, Невеля, Новосокольников и Дно. Необязательно, что после войны они жили в Псковской области. Иных наших земляков или их родственников удается отыскать во Франции, США или Израиле. И снова приходится складывать пазлы из разрозненных эпизодов человеческих судеб.

«Один очень уважаемый фронтовик, возглавлявший районную ветеранскую организацию, позиционировал себя как командира танка и танкового взвода, - упоминает Николай Никитенко еще одну историю, которая прояснилась благодаря документам во время работы над книгой. - У него были два ордена и медаль. По наградным листам его должность - санитар танкового батальона, санинструктор. Он проявлял мужество и отвагу, выносил с поля боя десятки раненых. Может быть, после войны ему своя роль не казалась такой героической, как у сослуживцев, которых он спасал из горящих танков».

Есть другая другая загадка, подброшенная из прошлого. Документы говорят, что один из бойцов попал в 41-м году в плен и в концлагере умер. Однако человек с такими же фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, местом призыва вернулся с войны. Он прожил жизнь авторитетного и уважаемого ветерана. Ошибка в документах? Или присвоение чужой личности? Этот клубок еще предстоит распутать.

Сейчас редакция работает над седьмым, себежским томом. И уже есть первые значимые открытия. Себежане гордятся своим земляком Зиновием Гердтом, Народным артистом СССР, участником войны. Оказывается, есть у них еще один участник войны с этим званием. Точнее, участница. Певица Нина Исакова вместе с семьей партизанила в Смоленской области, потом была в немецком плену. А после войны для поступления в консерваторию рекомендацию ей написал командир партизанского отряда. Значит, уже там показала свой голосок будущая Народная артистка. И, конечно, войдет в том статья про самого Гердта. Уже нашелся наградной лист к его ордену Красной звезды, сейчас редакция пытается наиболее полно представить его фронтовую биографию. Пусть любопытные не ищут на сайте «Подвиг народа» боевой путь любимого артиста. До войны и в годы войны он - Храпинович Залман Афроимович, а звучным псевдонимом обзавелся позднее.

Наградной лист Залмана Храпиновича (Зиновия Гердта), представленному к ордену Красной звезды. «На подступах к Харькову лично принял участие в разминировании минных полей противника, обеспечив проход танков. При выполнении этого задания был тяжело ранен в ногу».

Раньше в районе знали только одного своего земляка, ставшего генералом. А областная рабочая группа по подготовке и изданию «Солдат Победы» установила еще шесть боевых генералов-себежан, некоторые из них участвовали не только в Великой Отечественной войне, но и в Гражданской.

«Стараемся найти выдающихся земляков, - говорит Николай Никитенко об одной из стоящих перед редакцией задач. - Мы знаем больше о рядовом, сержантском составе, младших офицерах, то есть о тех, кто остался жить на территории Псковской области после войны. А псковичи не только с винтовкой в руках воевали, но и командовали дивизиями и корпусами, армиями и фронтами».

В годы войны были призваны в армию или воевали в партизанских отрядах более 200 тысяч уроженцев Псковской области. Домой вернулись меньше трети - 60 тысяч человек. Остальные были убиты в бою, скончались от ран или пропали без вести.

Юлия Магера